Paris Saint-Germain podejmuje ostatnią próbę w sprawie ściągnięcia Milana Skriniara z Interu Mediolan jeszcze tego lata. Najnowsza oferta opiewa na 60 milionach euro plus jednym zawodniku z kadry paryskiego zespołu.

Paris Saint-Germain niemal całe lato pracował nad transferem Milana Skriniara

W ostatnich tygodniach temat nieco ucichł, a coraz więcej mówiło się o jego pozostaniu w Interze Mediolan

Mistrzowie Francji podejmują jeszcze jedną próbę. Najnowsza oferta wynosi 60 milionów euro plus zawodnik

Zdeterminowane PSG nie odpuszcza

Tego lata Paris Saint-Germain ściągnęło już między innymi Nordiego Mukiele, Vitinhę oraz Renato Sanchesa. To obiecujące ruchy, jednak ciężko będzie nazwać okienko udanym, jeżeli nie zostanie sprowadzony główny cel transferowy. Za taki od dawna uznawany jest właśnie Milan Skriniar.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że transfer Słowaka na pewno dojdzie do skutku. Potem pojawił się jednak szereg komplikacji – Gleison Bremer, który miał stanowić jego zastępstwo, zdecydował się dołączyć do Juventusu, a Inter Mediolan nie radził sobie ze znalezieniem kolejnego kandydata. Doszło do tego niewielka satysfakcja z wystosowaniem przez paryżan oferty. Wicemistrzowie Włoch domagali się większych pieniędzy.

Paris Saint-Germain nieco się wówczas wycofało, a coraz więcej mówiło się o możliwym pozostaniu 27-latka w Mediolanie. Jego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 roku. Inter wierzy, że uda się wynegocjować korzystne warunki jego przedłużenia. Francuzi są natomiast przekonani, że reprezentant Słowacji tak czy siak przeniesie się do nowego zespołu.

Aby pokazać swoją determinację, właściciel PSG Nasser Al-Khelaifi podjął jeszcze jedną próbę ściągnięcia Skriniara. Najnowsza oferta opiewa na 60 milionach euro plus jednym zawodniku z kadry paryskiej ekipy. W najbliższym czasie możemy spodziewać się odpowiedzi ze strony Interu Mediolan.

