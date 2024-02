PSG ruszy po gwiazdę FC Barcelony. Wielkie pieniądze na stole

IMAGO / Owen Humphreys Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Frenkie de Jong może zamienić FC Barcelonę na PSG. 60 milionów euro na stole

FC Barcelona przygotowuje się na to, że w letnim oknie transferowym ponownie przeprowadzi wiele transferów. Duma Katalonii wciąż mierzy się z problemami finansowymi, co może doprowadzić do sprzedaży gwiazdy. Już w ubiegłym roku spekulowano, że Frenkie de Jong znalazł się na liście transferowej.

Dziennikarz Roger Torello poinformował, że Holender wysłucha złożonych ofert. Wydaje się, że pomocnik ma dość ciągłych spekulacji wokół swojej osoby i jeśli nadarzy się dobra okazaja, to zmieni klub.

Kataloński Sport przekazał, że Frenkiem de Jongiem poważnie interesuje się PSG. Mistrzowie Francji po odejściu Kyliana Mbappe będą mogli sobie pozwolić na zakontraktowanie nawet kilku piłkarzy ze światowej czołówki. Na transfer Holendra Nasser Al-Khelaifi chciałby przeznaczyć 60 milionów euro.