PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Paris Saint-Germain zamierza powalczyć o podpis N’Golo Kante. Defensywny pomocnik już od kilku lat znajduje się w orbicie zainteresowań francuskiego giganta. Kontrakt gracza z Chelsea wygasa w 2023 roku, a obie strony są dalekie od zakończenia negocjacji.

Kontrakt N’Golo Kante z Chelsea obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2023 roku

Wykupić pomocnika spróbuje Paris Saint-Germain, które już w przeszłości sondowało możliwość przeprowadzenia takiego transferu

Paryżanie mogą zaproponować Kante wieloletnią umowę z wysoką pensją

Kante wróci do ojczyzny po siedmiu latach?

Paris Saint-Germain spróbuje sprowadzić do siebie N’Golo Kante. Giganci Ligue 1 już od kilku lat zasadzają się na defensywnego pomocnika. Jak dotąd ten nie wyrażał jednak chęci opuszczenia Chelsea. Teraz sytuacja wygląda nieco inaczej. Kontrakt 30-latka z The Blues obowiązuje zaledwie do czerwca 2023 roku. Obie strony nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie ewentualnego przedłużenia współpracy. Najprawdopodobniej londyńczycy nie chcą ryzykować propozycją długiej umowy dla gracza po 30. urodzinach.

PSG nie ma z tym problemu. Co okienko słyszymy o tym, że paryżanie chcieliby zgromadzić u siebie jak największą liczbę utalentowanych Francuzów. Kante z pewnością podniósłby poziom ekipy, która i bez niego z łatwością kroczy po tytuł mistrzowski.

Kartą przetargową zespołu z Parc des Princes są – jak można się było tego spodziewać – pieniądze. PSG zamierza zaproponować pomocnikowi wieloletnią, a przy tym intratną umowę. Doniesienia te potwierdziły choćby Telegraph czy hiszpański AS.

Kante opuścił Francję siedem lat temu, gdy zmienił Caen na Leicester City za 9 milionów euro. Po roku kosztował już Chelsea niemal cztery razy tyle. W obecnym sezonie pomocnik rozegrał łącznie 26 spotkań. Zanotował w nich dwa gole i trzy asysty.

Czytaj również: Mbappe puszcza oczko w kierunku PSG.

Nice Paris Saint-Germain 4.35 4.30 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2022 21:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin