Marcus Rashford i PSG mają za sobą pierwsze kontakty. Manchester United może spodziewać się oferty od paryżan, którzy mają plan na Anglika.

Marcus Rashford ma tylko rok kontraktu z Manchesterem United

Anglik łączony jest z PSG

Zainteresowanie paryżan nie jest tylko plotką

W Paryżu rozpoczęli operację Rahford

Marcus Rashford jak niemal każdy piłkarz reprezentujący Manchester United, nie może zaliczyć minionego sezonu do udanych. Anglik zaliczył bardzo duży regres formy. Kampanię 2020/2021 w Premier League zakończył mając na swoim koncie 11 goli i tyle samo asyst. W minionych rozgrywkach były to już tylko cztery trafienia i dwa ostatnie podania. Dla 24-latka szansą na powrót do formy może być transfer do PSG.

Paryżanie wciąż widzą w Rashfordzie piłkarza, który może stanowić o sile drużyny ze ścisłego światowego topu. Mistrz Francji ma za sobą już nawet pierwsze kontakty z Anglikiem. PSG opracowało bowiem konkretny plan na 24-latka w drużynie, którą dowodzi Christophe Galtier. Rashford nie grałby na skrzydle tak jak obecnie, ale jako napastnik obok Kyliana Mbappe.

24-latek ma doświadczenie z gry jako snajper Na pozycji numer dziewięć wystąpił ponad 100 razy, z dość dobrym skutkiem Strzelił bowiem prawie 40 goli oraz zaliczył blisko 20 asyst. W Paryżu miałby wsparcie czołowych ofensywnych piłkarzy na świecie, więc nie dziwi fakt, że PSG to atrakcyjna opcja dla Anglika, którego portal Transfermarkt wycenia na 60 milionów euro. Piłkarzowi został rok kontaktu z Manchesterem United, więc być może mniej więcej taka kwota zadowoliłaby Czerwone Diabły.

