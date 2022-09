PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Odkąd Lionel Messi trafił z Barcelony do Paris Saint-Germain w 2021 roku, Argentyńczyk był wielokrotnie łączony z powrotem na Camp Nou. W ostatnich miesiącach spekulacje nabierają tempa, ponieważ 35-latek wszedł w ostatni rok swojego kontraktu w stolicy Francji.

Messi wciąż jest łączony z powrotem do Barcelony

Argentyńczyka chce również zatrzymać PSG

Gracz o swojej przyszłości zdecyduje po mundialu w Katarze

Messi o przyszłości zdecyduje po mundialu

Rzeczywiście, Messi podpisał dwuletni kontrakt z PSG, kiedy dołączył do zespołu z Ligue 1 na zasadzie wolnego transferu. Istnieje możliwość przedłużenia go o dwanaście miesięcy, jeśli wyrazi na to zgodę ikona argentyśkiej piłki. Ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy powrót do Barcelony był głośno omawiany.

Prezydent Joan Laporta sam rozpoczął ofensywę podkreślając w kilku wywiadach, że rozdział Messiego w Barcelonie wciąż się nie skończył. Menadżer Xavi Hernandez jest również otwarty na powrót swojego byłego kolegi z drużyny do klubu na koniec kariery. W tym celu Duma Katalonii pracowała nad naprawą relacji z Argentyńczykiem.

Blaugrana podobno chce ponownie pozyskać Messiego w przyszłym roku, bez względu na wszystko. Jednak PSG nie zamierza odpuścić bez walki, próbując utrzymać kapitana reprezentacji Argentyny na dłużej.

Według francuskich źródeł, PSG bada możliwość związania się umową z Messim na kolejne dwa lata. W mediach panuje przekonanie, że napastnik ma bardzo dobry wpływ na całą drużyną, a ponadto w klubie są zadowoleni z jego występów.

Lionel Messi nie chce jednak teraz rozmawiać o swojej przyszłości. Gracz skupi się na dalszych losach swojej kariery dopiero po mundialu w Katarze.

Zobacz również: Wyjaśniono sytuację z okradzeniem Milika z gola: VAR nie miał dostępu do kamery