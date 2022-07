fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Paris Saint-Germain poszukuje nowego napastnika. Pierwotnym celem mistrza Francji był Gianluca Scamacca, lecz ten najprawdopodobniej wyląduje w West Hamie United. Wobec tego gigant obiera sobie za cel Goncalo Ramosa z Benfiki.

Paris Saint-Germain szuka nowego napastnika, który będzie wartościowym poszerzeniem kadry

Francuski gigant przegrał rywalizację z West Hamem United o Gianlukę Scamaccę, dlatego zmienia swój cel transferowy

Na szczycie listy życzeń paryżan znajduje się 21-letni Goncalo Ramos z Benfiki

PSG chce się wzmocnić, ale nie zamierza przepłacać

Paryżanie szukają do ofensywy jakościowego zawodnika, który niekoniecznie będzie odznaczał się bardzo znanym nazwiskiem. Celem numer jeden był Gianluca Scamacca, który w poprzednim sezonie Serie A strzelił 16 bramek. Słynące z przesadnego wydawania pieniędzy Paris Saint-Germain tym razem postawiło na oszczędność.

Sassuolo postawiło zaporową cenę, której mistrzowie Francji nie zamierzali zaoferować. Negocjowali z włoskim klubem obniżenie wymagań, lecz do gry wkroczył West Ham United, który zaproponował największe pieniądze i już wkrótce ogłosi pozyskanie nowego napastnika.

PSG obeszło się smakiem, dlatego szybko musi zmienić cel transferowy. L’Equipe przekonuje, że rozpoczęła się praca nad ściągnięciem Goncalo Ramosa z portugalskiej Benfiki. Zwolennikiem tego transferu jest Luis Campos, czyli nowy doradca ekipy z Paryża.

21-latek to młodzieżowy reprezentant Portugalii, który dopiero wkracza do seniorskiej piłki. W minionym sezonie rozegrał 29 spotkań w portugalskiej ekstraklasie, co zaowocowało strzeleniem 7 bramek. Doświadczył również gry w Lidze Mistrzów, gdzie trafił do siatki w ćwierćfinałowym starciu z Liverpoolem.

PSG chce wykorzystać to, że Ramos nie pokazał jeszcze pełni swojego potencjału, przez co cena ewentualnego transferu nie będzie wysoka. Kontrakt napastnika z Benficą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

