Paris Saint-Germain zbroi się przed nadchodzącym sezonem. W kręgu zainteresowań mistrza Francji znalazł się 21-letni Khephren Thuram. Orędownikiem tego transferu jest nowy szkoleniowiec Christophe Galtier, który współpracował z młodzieżowym reprezentantem Francji za czasów Nicei.

Paris Saint-Germain myśli o sprowadzeniu Khephrena Thurama

21-letniego pomocnika wycenia się na około 15 milionów euro

Nicea ma nadzieję, że uda się zatrzymać młodzieżowego reprezentanta Francji na kolejny sezon

Inwestycja w przyszłość

Paris Saint-Germain spokojnie obserwuje sytuację na rynku transferowym i nie podejmuje pochopnych decyzji. Dotychczas zespół wzmocnili jedynie Vitinha z FC Porto i Nuno Mendes, który wcześniej był jedynie wypożyczony ze Sportingu.

Tym razem na celowniku mistrza Francji znalazł się 21-letni Khephren Thuram. Młodzieżowy reprezentant kraju imponuje swoją mobilnością i dojrzałością w grze, a jego potencjał ocenia się bardzo wysoko. Nie dziwi zatem, że paryżanie chcą go pozyskać, zanim ten uwolni pełnię swoich możliwości i stanie się łakomym kąskiem dla wszystkich czołowych ekip w Europie.

Orędownikiem tego transferu jest nowy szkoleniowiec Paris Saint-Germain Christophe Galtier, który współpracował z zawodnikiem w poprzednim sezonie, kiedy to pełnił rolę opiekuna Nicei. To właśnie 55-latek namówił władze klubu do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakupu Thurama.

Przeprowadzenie tej transakcji nie będzie należało do najprostszych. Co prawda, wycenia się go na zaledwie 15 milionów euro, co nie jest ceną odstraszającą najbogatszą ekipę we Francji, lecz Nicea zrobi wszystko, aby zatrzymać go na kolejny sezon. Kontrakt rosłego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a Lucien Favre realizuje swój plan nakłonienia go do pozostania na dłużej.

Pomimo młodego wieku, Thuram może pochwalić się sporym doświadczeniem. Do tej pory 21-latek zaliczył już 79 występów na poziomie Ligue 1, a ponadto dwukrotnie zagrał w rozgrywkach Champions League.

