Kataloński Sport przekonuje, że Neymar może odejść z Paris Saint-Germain, jeżeli klub odpadnie we wtorek z Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Francuzi przegrali z Manchesterem City 1:2.

Manchester City – PSG meczem z barcelońskim podtekstem

Wtorkowe starcie gigantów to mecz pełen podtekstów związanych z Barceloną. Po stronie Manchesteru City stoi teraz najwybitniejszy szkoleniowiec w historii katalońskiego klubu. Z drugiej, zaś, wystąpi zawodnik, który swoje największe sukcesy święcił właśnie w bordowo-granatowej koszulce, a teraz pozostaje celem transferowym dla nowego prezydenta, Joana Laporty.

Kataloński Sport podał, że mecz z Manchesterem City może istotnie wpłynąć na decyzję Neymara odnośnie przyszłości. Po fiasku sprzed tygodnia Brazylijczyk czuje, że mus poprowadzić swój zespół do heroicznego odrobienia strat i awansowania do drugiego finału Ligi Mistrzów z rzędu. Jeżeli to się jednak nie uda, 29-latek może powrócić do Barcelony.

Neymar i Mbappe wymagają topowego projektu

Dwie największe gwiazdy paryskiego klubu nie określiły się w kontekście swojej przyszłości. Kontrakty Neymara oraz Kyliana Mbappe wygasają w czerwcu 2022 roku, więc dla Paris Saint-Germain przedłużenie z nimi umów jest od jakiegoś czasu priorytetem. Zawodnicy, regularnie wypytywani na ten temat przez dziennikarzy, mówią o klubie w samych superlatywach. Nadal jednak nie złożyli parafek pod nowymi kontraktami. Sport doniósł, że w przypadku odpadnięcia z Ligi Mistrzów, Neymar ma zamiar poczekać na formalną umowę ze strony swej byłej drużyny. Dla Barcelony “Operacja Neymar” zależy od wielu czynników. Po pierwsze, zadecyduje o nim audyt sportowy, który nowy zarząd przeprowadzi w połowie maja. Po drugie, finanse na sprowadzenie zawodnika PSG znajdą się tylko, gdy Dumie Katalonii uda się sprzedać kilku zarabiających krocie zawodników.

Starcie, od którego może zależeć przyszłość Neymara, rozpocznie się już we wtorek o godzinie 21:00. Sprawdź naszą zapowiedź pojedynku Manchesteru City i Paris Saint-Germain.

