Diaz po sezonie wróci do Realu po dwuletnim wypożyczeniu w Milanie

W klubie na podobnej pozycji występuję Asensio

Według mediów miejsce w Realu jest tylko dla jednego z nich

W Realu jest miejsce tylko dla jednego z dwójki Asensio – Diaz

Brahim Diaz przebywa obecnie na dwuletnim wypożyczeniu w AC Milan, ale wiele wskazuje na to, że po sezonie wróci do Realu Madryt. Pomocnik znakomicie się spisuje w zespole rossonerich, dlatego Los Blancos będą chcieli go mieć z powrotem u siebie.

Jednak w klubie jest jeszcze Marco Asensio, natomiast władze Realu uważają obu zawodników za podobnych do siebie pod względem charakterystyki gry, a co za tym idzie nie ma miejsca dla tej dwójki w zespole Królewskich. W przypadku powrotu Diaza, Asensio najprawdopodobniej opuści Santiago Bernabeu.

Jednak według AS, jeśli z Realem Madryt pożegnałby się Eden Hazard to zrobiłby miejsce dla wcześniej wspomnianej dwójki, ponieważ jego odejście znacznie wpłynęłoby na klubowy budżet płacowy. Na to się jednak nie zanosi, bowiem Belg chce wypełnić swój kontrakt na Santiago Bernabeu, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku.

