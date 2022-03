Źródło: Goal.pl/ Four Four Two

Ostatnia wypowiedź Roberta Lewandowskiego ws. własnej przyszłości sprawiła, że kluby z całej Europy uważnie przyglądają się całej sytuacji. Być może najbliższe lato to ostatnia szansa dla Bayernu, aby zarobić na usługach najlepszego strzelca Bundesligi. Według Four Four Two, “Lewy” otwiera teraz listę życzeń Mikela Artety, dlatego istnieje spora szansa na angaż Polaka w Arsenalu.

Robert Lewandowski nie wyklucza letniego transferu

Polak wciąż wzbudza spore zainteresowanie na rynku, pomimo 33-lat na karku

Z najnowszym raportów wynika, że do wyścigu po usługi strzelca Bayernu zgłosił się właśnie Arsenal

Co zrobi Lewandowski?

Kiedy zakończył się mecz Eintracht – Bayern (0:1), Robert Lewandowski został zapytany o słowa dyrektora sportowego Bayernu, Hasana Salihamidzicia. Działacz wyznał, że klub robi wszystko, aby zatrzymać “Lewego” na dłużej. Co ciekawe, Polak był zaskoczony tymi słowami, uznając w rozmowie ze Sky Sports Germany, że jak dotąd nikt osobiście mu tego nie powiedział.

Sprawa nabrała rozgłosu, więc i po raz kolejny powrócił temat ewentualnej zmiany pracodawcy przez 33-latka. Stąd też ponownie kapitana Biało-czerwonych łączy się z wyprowadzką do Madrytu czy wyjazdem do Paryża. Tymczasem w wyścigu po podpis “RL9” pojawił się nowy kandydat. To Arsenal, który według dziennikarzy Four Four Two, planuje zgłosić się po najlepszego strzelca Bundesligi w letnim okienku. W grę wchodzi dwuletni kontrakt i spełnienie każdej zachcianki zawodnika, za którego trzeba będzie też zapłacić przynajmniej 50 mln euro.

Arsenal interested in shock Robert Lewandowski transfer swoop with Bayern Munich striker’s future still up-in-the-air https://t.co/awcIs7I8s0 — The Sun – Arsenal (@SunArsenal) March 2, 2022

Mikel Arteta będzie potrzebował wzmocnień w ataku. W pewnym sensie potrzebuje już ich teraz, jednak zimowe próby ściągnięcia “rasowej dziewiątki” skończyły się niepowodzeniem. Teraz trzeba skupić siły na walce o miejsce w tabeli gwarantujące udział w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy.

Część ekspertów z wysp twierdzi, że transfer napastnika Bawarczyków do ekipy Kanonierów jest realny, jeżeli drużynie uda się wziąć udział w przyszłym sezonie w elitarnych rozgrywkach. Natomiast Lewandowskiego na pewno nie interesuje gra w Lidze Europy, jednak rywalizacja w Premier League pod koniec kariery skusiłaby każdego piłkarza.

Zapewne nie tylko Arsenal stać na utrzymanie polskiego snajpera, więc jeszcze kilka innych zespołów z Anglii może wykorzystać ospałość działaczy Bayernu wobec negocjacji nad odnowieniem umowy swojej największej gwiazdy.

