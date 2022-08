Pressfocus Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Fabian Ruiz najpewniej opuści Napoli jeszcze w sierpniu. Klub nie umieścił Hiszpana w kadrze meczowej na inaugurację sezonu w Serie A.

Napoli tego lata ma opuścić kolejny ważny zawodnik

Na opuszczenie Napolu zdecydowany jest Fabian Ruiz

Hiszpan czeka aż Napoli i PSG ustalą ostatnie szczegóły transakcji

Transfer w toku

Napoli przed sezonem 2022/2023 przeszło zmianę pokoleniową. Była ona drastyczna, ponieważ trener Luciano Spaletti stracił Lorenzo Insigne i Driesa Mertensa, którym skończyły się kontrakty. Z kolei sprzedany przez klub został Kalidou Koulibaly. Na taki scenariusz liczy również pomocnik neapolitańczyków, czyli Fabian Ruiz. Hiszpan właściwie oczekuje na swój transfer do PSG.

Ruiz był w minionym pewnie pewnym punktem w składzie Napoli, dla którego zagrał 38 meczów, strzelając siedem goli i zaliczając pięć asyst. Łącznie Hiszpana w koszulce włoskiego klubu oglądaliśmy już 166 razy (22 trafienia i 15 ostatnich podań). 26-latek nie wyrażał chęci przedłużenia wygasającego za rok kontraktu, a Napoli nie zamierzało stracić go za darmo. Wobec tego rozpoczęło negocjacje z PSG.

Włoski i francuski klub rozmawiają ze sobą od dłuższego czasu. Strony właściwie pracują nad dopracowaniem szczegółów transakcji, co opóźnia między innymi Keylor Navas, który miał przenieść się z Paryża do Neapolu. Doświadczony bramkarz na razie zwleka z decyzję o przeprowadzce. Przekonany do zmiany pracodawcy jest zaś Ruiz, który ustalił warunki kontraktu z PSG. Pogodzone z utratą Hiszpana jest Napoli, które nie umieściło go w kadrze meczowej na dzisiejszy mecz z Hellasem, którym neapolitańczycy rozpoczną ligową kampanię 2022/2023.

Czytaj także: Zalewski i inne młode wilczki Serie A. Który z nich zawojuje Serie A?