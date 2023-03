PressFocus Na zdjęciu: Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain po sezonie opuści Liverpool

Kontrakt Anglika wygasa 30 czerwca

Gdzie 29-latek zagra w nowych rozgrywkach?

35-krotny reprezentant Anglii będzie szukał klubu

Alex Oxlade-Chamberlain dołączył do The Reds w sierpniu 2017 roku. Liverpool zapłacił za niego Arsenalowi aż 38 milionów euro. Ta kwota już wtedy budziła ogromne zastrzeżenia, a postawa Anglika w czerwonej części Merseyside raczej nigdy nie zdołała potwierdzić, że suma, którą ekipa z Anfield przelała na konto The Gunners, była odpowiednia do wpływu zawodnika na wyniki drużyny.

Popularny “Ox” w koszulce wielokrotnych mistrzów Anglii rozegrał 144 spotkania, strzelił 18 goli i zanotował 15 asyst. Wychowanek Southampton nigdy w pełni nie rozwinął skrzydeł. W tym sezonie 29-latek zaliczył tylko 11 meczów i zdobył jedną bramkę.

Wszystko wskazuje na to, że Oxlade-Chamberlain po zakończeniu sezonu odejdzie z Anfield Road. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca i nie zostanie przedłużony, a sam zawodnik szykuje się do zmiany barw, co potwierdza Nicolo Schira.

Alex #OxladeChamberlain is ready to leave #Liverpool as a free agent at the end of the season. #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 5, 2023

Gdzie zagra 35-krotny reprezentant Anglii? Wydaje się, że jako wolny agent będzie łakomym kąskiem dla nieco niżej notowanych klubów z Premier League, chociaż nie można wykluczać, że po raz pierwszy opuści ojczyznę.