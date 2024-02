Polski zawodnik zmienił klub w Anglii

Kacper Łopata, który ma na koncie grę w polskich reprezentacjach młodzieżowych, zmienia klub w Anglii. 22-latek przeniósł się w czwartek z Barnsley do Port Vale.

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Kacper Łopata

22-letni Kacper Łopata udanie zaczął sezon w Barnsley, jednak w październiku przestał regularnie grać i wylądował na ławce. Z tego też powodu defensor poszukiwał nowego klubu. Szczęście uśmiechnęło się do niego w ostatnim dniu zimowego okienka transferowego.

Zakontraktowanie Polaka potwierdzili działacze Port Vale. Drużyna ta zajmuje obecnie 20. lokatę w tabeli League One i walczy o utrzymanie.

Łopata będzie grać tam przez pół roku na zasadzie wypożyczenia. Następnie wróci do Barnsley. Z klubem tym obowiązuje go umowa do czerwca 2027 roku.

Polak niemal całą swoją dorosłą karierę spędził w Anglii. W 2020 roku zaliczył jedynie krótki epizod w Zagłębiu Sosnowiec.

