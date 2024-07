PA Images / Alamy Na zdjęciu: Fabian Mrozek

Fabian Mrozek mógł grać w Ekstraklasie, lecz wybrał IF Brommapojkarna

Fabian Mrozek w bardzo młodym wieku zdecydował się na zagraniczną przygodę. Już w wieku 17 lat będąc zawodnikiem FC Wrocław Academy przyjął ofertę z Anglii i został bramkarzem Liverpoolu. The Reds zapłacili za zdolnego golkipera 285 tysięcy euro.

Do tej pory Mrozek występował głównie w juniorskich drużynach Liverpoolu. W poprzednim sezonie bronił dostępu do bramki m.in. w lidze Premier League 2. Zaś w kampanii 2022/2023 był golkiperem klubu z Anfield Road w lidze juniorskiej do lat 18. Teraz przyszedł czas, aby sprawdził się na poziomie seniorskim, bowiem Liverpool postanowił wypożyczyć Polaka do innego klubu.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, dalszą karierę Fabian Mrozek będzie kontynuował w Szwecji. Nowym klubem 20-letniego bramkarza zostanie IF Brommapojkarna z najwyższego poziomu rozgrywkowego w Szwecji. Obecnie przyszły klub Mrozka zajmuje 11. miejsce w lidze z dorobkiem 18 punktów.

Dziennikarz przy okazji zaznaczył, że Fabian Mrozek mógł trafić do Ekstraklasy. Wśród drużyn zainteresowanych wypożyczeniem Polaka były m.in. GKS Katowice, Cracovia i Motor Lublin. Co więcej, na stole wrocławianina były również oferty z Portugalii (Vitoria Guimaraes) oraz z Nowej Zelandii (Wellington Phoenix).

Mrozek w IF Brommapojkarna spędzi najbliższe sześć miesięcy. Jeśli oba kluby po tym czasie będą chciały kontynuować współpracę, możliwe jest automatyczne przedłużenie wypożyczenia o kolejne dwanaście miesięcy.