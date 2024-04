Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Ruch, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które mają zupełnie inne cele. Pogoń Szczecin w spotkaniu z Ruchem Chorzów będzie grać o pozostanie w grze o europejskie puchary. Z kolei Niebiescy muszą postarać się o niespodziankę, jeżeli chcą zachować szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie.

Pogoń swoją sytuację pogorszyła przed tygodniem, przegrywając 0:1 z bezpośrednim rywalem jakim jest dla niej Lech Poznań. Obecnie zajmuje szóste miejsce w tabeli i traci cztery punkty do trzeciego Kolejorza. Z kolei Ruch w ostatnich dwóch kolejkach zaliczył dwa remisy (1:1 z Rakowem i 0:0 z Puszczą. Tym samym nadal pozostaje z zaledwie dwiema wygranymi na koncie.

Pogoń – Ruch transmisja w TV

Spotkanie 28. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Pogonią i Ruchem odbędzie się w piątek (12 kwietnia) o godzinie 20:30. Mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Przebieg rywalizacji skomentują Bartosz Gleń i Adam Szała.

Pogoń – Ruch, transmisja online

Innym rozwiązaniem na obejrzenie meczu Pogoń – Ruch jest skorzystanie z transmisji dostępnej za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Nie chcąc się wiązać na dłużej można skorzystać z ciekawej oferty, która pozwala na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące (standardowa cena to 54 zł). Co ważne, ze subskrypcji można zrezygnować w każdym momencie. Oferta jest dostępna po rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony.

Pogoń – Ruch, kto wygra?

Pogoń – Ruch, kursy bukmacherskie

Mecz Pogoni z Ruchem ma wyraźnego faworyta i jest nim oczywiście drużyna Pogoni. Widać to wyraźnie po kursach oferowanych na to spotkanie przez bukmacherów. Stawiając na wygraną gospodarzy można liczyć na kurs w okolicy 1.50.

Pogoń Szczecin Ruch Chorzów 1.54 4.60 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2024 08:58 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń – Ruch? Transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Pogoń – Ruch? Mecz rozegrany zostanie w piątek (12 kwietnia) o godzinie 20:30.

