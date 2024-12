Pogba wreszcie znajdzie nowy klub? Trener dał zielone światło

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

De Zerbi widzi miejsce dla Pogby

Paul Pogba niedawno rozstał się z Juventusem. Gwiazdor liczył, że będzie mógł pozostać w Turynie, lecz klub postanowił rozwiązać jego kontrakt. To następstwo zawirowań związanych z jego zawieszeniem. Choć zostało skrócone, włoski klub nie zmienił zdania i pożegnał pomocnika.

Przypomnijmy, że w organizmie Pogby wykryto nielegalną substancję, co poskutkowało długim zawieszeniem. Zawodnik walczył o skrócenie kary, co mu się ostatecznie powiodło. Od stycznia będzie mógł wznowić treningi z drużyną, a na murawę wróci w marcu. Aktualnie trwają więc poszukiwania nowego pracodawcy. W mediach przewijają się nazwy różnych klubów, lecz na ten moment jest za wcześnie, aby znane były jakiekolwiek szczegóły.

Jednym z potencjalnych kierunków dla Pogby ma być Marsylia. Zostało potwierdzone, że strony nie prowadzą żadnych rozmów, ale sama wizja sprowadzenia go zdaje się być ciekawa dla przedstawicieli słynnego francuskiego klubu. To już druga wypowiedź w krótkim czasie, która sugeruje zainteresowanie zakontraktowaniem Pogby. Zielone światło dał Roberto De Zerbi, czyli trener Marsylii.

– Chciałbym mieć w drużynie samych mistrzów. Paul Pogba zawsze nim był, ale będąc szczerym, nigdy nie rozmawiałem o tym z moim sztabem. W styczniu będziemy szukać piłkarzy, którzy dobrze pasują do naszych potrzeb. Oczywiście, jeśli przyjdą mistrzowie, to znajdziemy im miejsce, by zapewnić im możliwość odnalezienia się tutaj. To nie będzie dla mnie problemem. Gdy masz czołowych piłkarzy, problem mogą mieć przeciwnicy, a nie ja – zaznaczył De Zerbi.