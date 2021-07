Paris Saint-Germain przedłużyło umowę z Mauricio Pochettino i jego sztabem. Argentyńczyk pozostanie na stanowisku szkoleniowca francuskiego klubu do 2023 roku.

Paris Saint-Germain poinformowało o przedłużeniu umowy z Mauricio Pochettino i jego sztabem

Argentyńczyk pozostanie we Francji przez kolejne dwa lata. Dołączył do klubu w styczniu 2021 roku

Pochettino w PSG do 2023 roku!

Paris Saint-Germain poinformowało o przedłużeniu kontraktu z Mauricio Pochettino i jego sztabem. To decyzja pokazująca długofalowe plany klubu. Argentyńczyk dołączył do gigantów Ligue 1 w styczniu 2021 roku. Choć sięgnął z paryżanami po Puchar oraz Superpuchar Francji, trudno uznać jego dotychczasowy pobyt w stolicy za udany; jego drużyna nie zdołała wygrać mistrzostwa kraju, a z Ligą Mistrzów pożegnała się w półfinale.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer que Mauricio Pochettino et son staff sont désormais liés au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. ✍️🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2021

Trener zrobił ponoć świetne wrażenie na zawodnikach, a wygląda na to, że i na właścicielu klubu. W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać, że paryżanie cieszą się, że mogą przedłużyć ofertę ze szkoleniowcem, który wcześniej był też zawodnikiem klubu. Sam zainteresowany również nie kryje zadowolenia.

– Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, podobnie jak mój sztab. To dla nas ważne, by czuć wsparcie i zaufanie klubu. Zrobimy wszystko, by kibice byli z nas dumni. Dlatego mamy nadzieję, że będziemy mogli wspólnie osiągnąć nasze cele. Dwadzieścia lat temu byłem tu kapitanem, a dziś jestem trenerem. To spełnienie marzeń – mówił Mauricio Pochettino.

Póki co Argentyńczyk poprowadził PSG w 34 spotkaniach, notując średnio 2,21 zdobytego punktu na mecz.