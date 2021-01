Pochettino chce budować skład PSG wokół Paula Pogby

Dziennik Daily Star donosi, że Paul Pogba stał się głównym celem nowego menedżera Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. To wokół tego piłkarza chciałby on budować swój własny projekt w stolicy Francji.

Mauricio Pochettino został paręnaście dni temu nowym szkoleniowcem paryżan. Przybył do klubu, gdy otwarte było już zimowe okno transferowe. Nie ma więc zbyt wiele czasu, by dokonać przemeblowania w szatni i sprowadzić piłkarzy, którzy pasowaliby do jego własnej koncepcji. Pochettino nastawia się więc na to, że istotniejszych ruchów kadrowych dokona dopiero latem. Wówczas do klubu mają trafić gracze, na których mu zależy.

Jak przekonuje Daily Star, jednym z nich miałby być Paul Pogba. Pochettino miał powiedzieć działaczom PSG, że zawodnik Manchesteru United znajduje się na szczycie jego listy życzeń. Czerwone Diabły są podobno gotowe sprzedać swojego zawodnika, o ile na stole pojawi się oferta wynosząca 75 milionów funtów.

Kolejka chętnych po Paula Pogbę

Anglicy aktywowali nie tak dawno klauzulę w umowie Pogby i przedłużyli kontrakt do lata 2022 roku. Celem było to, aby Francuz nie mógł opuścić Old Trafford za darmo już w czasie kolejnego lata. Oprócz PSG zawodnika wymienia się w kontekście transferu do Realu Madryt czy Juventusu FC.

Paul Pogba trafił do Manchesteru United w 2017 roku z Turynu. W poprzednim sezonie rozegrał tylko 16 meczów. Od dawna spekuluje się, ze zawodnik ten nie czuje się zbyt dobrze w Anglii i chciałby zmienić pracodawcę. W nowych rozgrywkach Francuz wystąpił jak dotąd w 13 spotkaniach.