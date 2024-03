IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Bohdan Wjunnyk

Lechia wzmocni się zawodnikiem Szachtara

Do polskiej ligi trafi Bohdan Wjunnyk

Zawodnik przejdzie we wtorek testy medyczne

Zawodnik Szachtara w Lechii Gdańsk

Działacze Lechii prowadzili rozmowy z 21-letnim napastnikiem Szachtara w czasie zimowego okna transferowego. Ostatecznie temat wypożyczenia Ukraińca upadł, gdyż całą transakcję zablokował doniecki klub. Teraz, jak donosi Samuel Szczygielski z Meczyki.pl, temat pojawił się ponownie.

Spekuluje się, że kontrakt Wjunnnyka z Szachtarem, który miał obowiązywać do lata 2025 roku, został za porozumieniem stron rozwiązany. To dlatego zawodnik mógł przybyć na testy medyczne do Gdańska, które są zaplanowane na wtorkowe popołudnie. Jeśli okażą się pomyślne, napastnik będzie mógł złożyć podpis pod kontraktem.

21-latek zaczynał grę w piłkę w Dynamie Kijów do lat 17, po czym odszedł do Szachtara. Doniecki klub wypożyczał go do takich klubów jak Zurich czy Grazer AK. W pierwszym zespole Szachtara wystąpił 12 razy.

Drużyna Lechii jest na dobrej drodze, by wrócić do PKO Ekstraklasy. Obecnie gdańszczanie są wiceliderami 1. Ligi i tracą dwa punkty do Arki Gdynia. Mają z kolei punkt przewagi nad trzecim GKS-em Tychy.