Juventus poważnie interesował się piłkarzem Realu Madryt - Lucasem Vazquezem. Hiszpan jednak nie był zainteresowany przeprowadzką do Włoch i grą dla "Starej Damy" - informują dziennikarze "Calciomercato.com".

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Juventus był poważnie zainteresowany sprowadzeniem Lucasa Vazqueza

Hiszpan jednak odrzucił możliwość przeprowadzki do Włoch

32-latek planuje do końca wypełnić swój kontrakt z Realem Madryt

Lucas Vazquez nie jest zainteresowany grą w Juventusie

Lucas Vazquez od dłuższego czasu był w kręgu zainteresowań Juventusu. Dziennikarze portalu “Calciomercato.com” poinformowali, że jednak hiszpański defensor nie jest zainteresowany zmianą barw klubowych. Szefostwo “Starej Damy” tak więc od nowa musi rozpocząć poszukiwania prawego obrońcy.

Kontrakt Lucasa Vazqueza z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Włosi donoszą, że Hiszpan nie ma zamiaru teraz odchodzić z klubu, ponieważ chce do końca wypełnić swój kontrakt. Jeśli nie otrzyma oferty przedłużenia, to dopiero wtedy będzie gotowy na zmianę zespołu.

Lucas Vazquez jest wychowankiem Realu Madryt i w seniorskim zespole występuje nieprzerwanie od 2015 roku. Przez ten czas rozegrał aż 311 spotkań w koszulce “Królewskich”. Udało mu się zdobyć 33 bramki, a także zanotować 57 asyst.

