Real Madryt według najnowszych informacji Cadena SER planuje już wzmocnienia na 2023 rok. Podobno na celowniku Królewskich jest Jude Bellingham z Borussii Dortmund.

Real Madryt szuka nowych piłkarzy do ofensywy

Cadena SER twierdzi, że na celowniku Los Blancos znajduje się Jude Bellingham

Mistrz La Liga jest gotowy wyłożyć na transakcję mniej więcej 90 milionów euro

Bellingham celem Realu Madryt

Real Madryt nie sfinalizował w tym roku transferu z udziałem Kyliana Mbappe. Jednocześnie sternicy Los Blancos nie dokonali transakcji związanej ze wzmocnieniem swojej ofensywy. Wiadomo już jednak, że władze klubu opracowują plany na transfery na przyszły rok.

Cadena SER twierdzi, że na celowniku Realu znajduje się Jude Bellingham. Działacze mistrzów La Liga są gotowi przeznaczyć na transfer z udziałem piłkarza nawet 90 milionów euro. Mimo że środkowy pomocnik wciąż jest nastolatkiem. Real nie jest jednak jedyną ekipą zainteresowaną pozyskanie Bellinghama. Zawodnik znajduje się też na radarze Chelsea i Liverpoolu.

W kontekście Królewskich jasne jest, że działacze klubu konsekwentnie pracują nad odbudową linii pomocy. W minionym roku szeregi Realu pozyskał Eduardo Camavinga, a nie tak dawno nowym piłkarzem Los Blancos został Aurelien Tchouameni. Wymienieni piłkarze wraz z Fede Valverde są uważani za następców trio Casemiro, Luka Modrić i Toni Kroos.

Bellingham nie ma w swoim kontrakcie z BVB wpisanej klauzuli odstępnego. Aktualna umowa piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Aby transakcja z udziałem Anglika mogła dojść do skutku, to działacze Borussii Dortmund muszą porozumieć się z ewentualnym przyszłym pracodawcą.

Dlaczego Real Madryt nie próbuje w tym roku sfinalizować transferu z udziałem Bellinghama? Wpływ na to ma mieć fakt, że w stołecznym klubie nie ma miejsca dla piłkarzy spoza Unii Europejskiej. Po Breixicie w tego typu limicie brani pod uwagę są także Anglicy. Aktualnie miejsce dla piłkarzy spoza Unii Europejskiej zajmują w ekipie z Hiszpanii tacy piłkarze jak: Vinicius Junior, Rodrygo, czy Eder Militao. Pierwszy z wymienionych złożył już wniosek o podwójne obywatelstwo i wkrótce otrzyma hiszpański paszport. Po nim Rodrigo i Eder również zajmą się tą sprawą – ich dokumenty są już gotowe.

