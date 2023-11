Bayern Monachium nie musi obawiać się utraty Leroya Sane. Choć łączy się go z powrotem do Premier League, w Bawarii czuje się doskonale.

fot. Imago/kolbert-press Na zdjęciu: Leroy Sane

Gwiazdor Bayernu zadowolony ze swojej sytuacji

W ostatnich dniach nie brakuje zamieszania wokół Leroya Sane, który ponoć mógłby wrócić do Premier League. Media łączą go z Manchesterem City, gdzie grał przed transferem do Bayernu Monachium. O plany na przyszłość zapytano samego skrzydłowego reprezentacji Niemiec. Jego odpowiedź uspokoiła kibiców, natomiast mogła być też pewnego rodzaju kurtuazją. Jak informuje jednak “Sport1”, nie ma tematu opuszczenia przez niego Allianz Areny.

Sane wreszcie odgrywa pierwsze skrzypce w ekipie z Bawarii. Stał się jedną z ważniejszych postaci ofensywy, co przekłada się także na jego zadowolenie. 27-latek świetnie czuje się w Monachium, jest doceniany, a jego współpraca z Thomasem Tuchelem układa się wzorowo. Niemieckie media kategorycznie zaprzeczyły także, jakoby miał on prowadzić rozmowy z jakimkolwiek innym klubem.

Umowa Sane obowiązuje do połowy 2025 roku. Jeśli utrzyma wysoką formę, Bayern z pewnością będzie pracował nad jej przedłużeniem.

