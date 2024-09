Na zdjęciu:

Andreas Katsantonis został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice

Piast Gliwice ma ambicje związane z tym, że chce namieszać w tej kampanii w PKO BP Ekstraklasie. Niebiesko-czerwoni w tym sezonie pokonali już między innymi Legię Warszawa (2:1) i Raków Częstochowa (1:0). Mimo zmian kadrowych. Tego lata ekipę z Gliwic opuścił już między innymi Ariel Mosór. Wygląda na to, że także Michael Ameyaw opuści Piasta. Tymczasem klub poinformował, że pozyskał nowego gracza do ataku. To kolejny napastnik w zespole po Fabianie Piasecki i Macieju Rosołku.

“Informujemy, że nowym piłkarzem Piasta Gliwice został Andreas Katsantonis, który trafił na Okrzei 20 na zasadzie transferu definitywnego z cypryjskiego klubu Karmiotissa FC. 24-latek podpisał kontrakt, który zwiąże go z Niebiesko-czerwonymi do 30 czerwca 2027 roku. W umowie zapisano opcję przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe Piastunek.

Nowy nabytek Piasta w tym sezonie rozegrał już dwa spotkania, spędzając na boisku 133 minuty. Tymczasem w poprzedniej kampanii Katsantonis wystąpił w 35 spotkaniach, strzelając 15 goli. Na koncie Cypryjczyka znalazło się też pięć asyst. Zanim zawodnik trafił do Karmiotissy, to występował w Panserraikos czy Dalkrudzie. W swoim piłkarskim CV napastnik a też takie kluby jak APOEL Nikozja czy Omonia Nikozja.

