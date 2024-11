Perez nie ma wątpliwości w sprawie Mbappe. Jasny przekaz

Florentino Perez wierzy w Kyliana Mbappe i uważa, że francuski napastnik zapisze się w historii Realu Madryt. Jednak póki co gwiazdor zawodzi w zespole mistrza La Ligi.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Florentino Perez

Florentino Perez: Kylian Mbappe napisze historię

Kylian Mbappe podczas ostatniego letniego okienka transferowego dołączył do Realu Madryt. 25-letni napastnik po wielomiesięcznej operze mydlanej wreszcie opuścił Paris Saint-Germain i spełnił swoje marzenie o przeprowadzce na Santiago Bernabeu. Początek pobytu francuskiego gwiazdora w stolicy Hiszpanii nie jest jednak do końca udany. Po mistrzu świata z 2018 roku spodziewano się bowiem zdecydowanie lepsze gry.

Prezes Realu Madryt – Florentino Perez – jest jednak spokojny co do sytuacji związanej z Kylianem Mbappe. Kilka dni temu sternik mistrza La Ligi wziął udział w walnym zgromadzeniu hiszpańskiego klubu, podczas którego wypowiedział się na temat etatowego reprezentanta Francji. – Podpisanie kontraktu z Kylianem Mbappe było wielką sprawą, podobnie jak prezentacja na Santiago Bernabeu. On bez wątpienia napisze historię Realu Madryt – powiedział prezydent.

– Kylian Mbappe przybył do Realu Madryt, wykonując wysiłek, którego nikt nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić. Pomógł już nam zdobyć pierwsze trofeum w obecnym sezonie, czyli Superpuchar Europy – dodał Florentino Perez. Była gwiazda PSG w koszulce zespołu Los Blancos rozegrała łącznie 17 meczów, zdobyła 9 bramek i zanotowała 9 asyst. Prawdziwym testem dla 25-latka będzie rywalizacja z Liverpoolem, gdy niestety zabraknie zmagającego się z kontuzją Viniciusa Juniora.