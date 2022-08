fot. PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Manchester United chciał tego lata pozyskać Benjamina Pavarda. Na transfer nie zgodził się sam zawodnik, który odrzucił wystosowaną ofertę. Francuz zamierza pozostać w Bayernie Monachium na kolejny sezon.

Po transferze Matthijsa de Ligta sytuacja Benjamina Pavarda stała się nieco skomplikowana

Francuza z Monachium chciał wyciągnąć Manchester United, który złożył formalną ofertę

Pavard zdecydował się ją odrzucić i w dalszym ciągu walczyć o miejsce w składzie Bayernu

Zaloty “Czerwonych Diabłów” odrzucone

Letnie okienko zbliża się do końca, a Manchester United wciąż ma w perspektywie przeprowadzenie kilku transferów. Obecna kadra ma spore braki i wymaga jakościowych wzmocnień, przede wszystkim w formacji ofensywnej. Celem numer jeden pozostaje Antony z Ajaksu Amsterdam, jednak na wypadek niepowodzenia w negocjacjach opcjami są również Cody Gakpo z PSV Eindhoven oraz Marco Asensio z Realu Madryt.

Po bardzo mizernym początku sezonu można było wywnioskować, że “Czerwone Diabły” mierzą się ze sporymi problemami również w defensywie. Z tego właśnie powodu pojawiło się zainteresowanie osobą Benjamina Pavarda. Ekipa z Old Trafford złożyła mu nawet oficjalną ofertę.

Sytuacja Francuza w zespole mistrza Niemiec nieco skomplikowała się po transferze Matthijsa de Ligta. Preferuje on grę na środku obrony, gdzie po przybyciu Holendra miał trzech jakościowych rywali do składu. Opcją dla niego jest również prawa strona defensywy, ale tam także klub odpowiednio się wzmocnił. To sprawiło, że Pavard zaczął rozważać możliwości odejścia, a zainteresowanie pojawiło się momentalnie. Jego nazwisko przewijało się między innymi w kontekście przenosin do Chelsea.

Zaciekawił się również Manchester United, który spróbował ściągnąć reprezentanta Francji do siebie. I spotkał się z odmową ze strony samego zawodnika. 26-latek rozpoczął sezon w wyjściowej jedenastce, dlatego porzucił myśli o opuszczeniu Monachium. “Czerwone Diabły” muszą więc skupić się na innych celach, takich jak Sergino Dest czy Thomas Meunier.

