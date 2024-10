Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Sevilla marzy o sprowadzeniu Paulo Dybali

Kontrakt Paulo Dybali z Romą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i wszystko wskazuje na to, że strony nie zwiążą się nową umową. Przypomnijmy, że 30-latek był bliski opuszczenia Stadio Olimpico już w ostatnim letnim okienku transferowym, ale ostatecznie pozostał w zespole Giallorossich. Doświadczony Argentyńczyk wypełni więc swój kontrakt, a następnego lata po prostu dołączy do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu.

Pozyskanie Paulo Dybali bez kwoty odstępnego jest nie lada okazją na rynku, stąd ogromne zainteresowanie 40-krotnym reprezentantem Argentyny. Dotychczas cofnięty napastnik był łączony m.in. z Atletico Madryt oraz saudyjskimi drużynami. Jak przekazał hiszpański portal “TodoFichajes.com”, do wyścigu o podpis wychowanka Instituto AC Cordoba dołączyła Sevilla, która marzy o sprowadzeniu mistrza świata z 2022 roku.

Paulo Dybala z powodzeniem przywdziewa koszulkę Romy od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Rzymu za darmo z Juventusu. Na początku były piłkarz Palermo uchodził za gwiazdę ekipy Giallorossich, a obecnie stracił na znaczeniu. Ofensywny zawodnik rozegrał podczas aktualnego sezonu 8 meczów i zdobył 1 bramkę. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Paulo Dybali na około 12 milionów euro.

Co ciekawe, argentyński napastnik posiada polskie korzenie. Jego dziadek Bolesław był Polakiem, kiedyś mieszkał w Kraśniowie, by następnie wyemigrować do Argentyny.