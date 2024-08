Paulo Dybala uzgodnił warunki trzyletniego kontraktu z Al-Qadsiah - podaje Gianluca Di Marzio ze stacji Sky Sports. Argentyńczyk jest więc o krok od transferu do Arabii Saudyjskiej, gdzie zagra w jednym zespole z innymi gwiazdami światowego futbolu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala o krok od Al-Qadsiah. Osiągnięto porozumienie

Wszystko wskazuje na to, że Paulo Dybala jeszcze przed zamknięciem letniego okienka transferowego odejdzie z Romy. Jak dowiedział się Gianluca Di Marzio ze stacji telewizyjnej “Sky Sports”, 30-letni napastnik osiągnął porozumienie co do indywidualnego kontraktu z nowym klubem. Argentyńczyk najpewniej zostanie zawodnikiem zespołu z Arabii Saudyjskiej, Al-Qadsiah, z którym parafuje trzyletnią umowę.

Gwiazdor poprosił już włodarzy Giallorossich o zorganizowanie spotkania, by poinformować ich o swojej decyzji. Włoski klub jest otwarty na sprzedaż 38-krotnego reprezentanta Argentyny po tym, jak sprowadził Matiasa Soule z Juventusu.

Saudyjska drużyna przygotowuje ofertę, która nie będzie wyższa niż 10 milionów euro. Umowa Paulo Dybali z Romą wygasa bowiem 30 czerwca 2025 roku.

Czy liga saudyjska dorówna kiedyś europejskim rozgrywkom? Tak, to możliwe 5% Nie, nie ma szans 90% Ciężko powiedzieć 5% 58 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, to możliwe

Nie, nie ma szans

Ciężko powiedzieć

Jeśli transfer doświadczonego piłkarza do Arabii Saudyjskiej ostatecznie dojdzie do skutku, to 30-latek w ekipie Al-Qadsiah będzie dzielił szatnię z kilkoma innymi gwiazdami. Przypomnijmy, że szeregi beniaminka Saudi Pro League tego lata wzmocnili Nacho Fernandez z Realu Madryt oraz Pierre-Emerick Aubameyang z Olympique’u Marsylia.

Bilans Paulo Dybali na Stadio Olimpico to 78 meczów, 34 bramki i 18 asyst. Cofnięty napastnik przeprowadził się do Rzymu w 2022 roku. Wcześniej grał natomiast w Juventusie, Palermo oraz macierzystym Instituto ACC, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.