Arsenal finalizuje wypożyczenie bramkarza. Ramsdale został zastąpiony

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aaron Ramsdale

Neto zostanie wypożyczony do Arsenalu

Arsenal ostatniego dnia okna transferowego postanowił wymienić rezerwowego bramkarza. Bluza z numerem jeden i pewne miejsce między słupkami należy do Davida Rayi. Jak dotąd zmiennikiem Hiszpana był Aaron Ramsdale, lecz najlepszy golkiper Premier League w sezonie 2022/2023 postanowił poszukać nowych wyzwań. Reprezentant Anglii przeniósł się do Southampton, więc Kanonierzy musieli znaleźć godnego kandydata, który w razie potrzeby wskoczy do bramki The Gunners.

Pierwotny plan Arsenalu zakładał transfer Joana Garcii z Espanyolu. Londyńczycy oferowali za 23-latka 20 milionów euro plus dodatki, lecz klub z La Ligi żądał opłaty rzędu 30 mln, gdyż tyle wynosi suma odstępnego w umowie zawodnika. Ostatecznie władze klubu zrezygnowali z dalszych negocjacji i postanowili zmienić cel transferowy.

Jak przekazał Fabrizio Romano na Emirates Stadium będzie występował Neto. Brazylijczyk poprzednie sezony spędził w Bournemouth, gdzie regularnie bronił dostępu do bramki Wisienek. Według dziennikarza 35-latek dołączy do Arsenalu na zasadzie rocznego wypożyczenia. Obie strony doszły do porozumienia, a ogłoszenie transakcji pozostaje jedynie kwestią czasu.

Neto podczas swojej kariery bronił również barw klubów z Hiszpanii czy Włoch. W La Lidze był zawodnikiem FC Barcelony czy Valencii, zaś w Serie A bronił bramki Juventusu i Fiorentiny. Na swoim koncie ma także jedno spotkanie w reprezentacji Brazylii.