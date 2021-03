Źródło: The Sun

Manchester United dzisiaj w derbach zmierzy się z Manchesterem City w ramach 27. kolejki Premier League. W cieniu tego starcia nie milkną natomiast spekulacje na temat przyszłości Davida De Gei w szeregach ekipy z Old Trafford.

De Gea zamieni Anglię na Francję?

Manchester United plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji w tabeli ligi angielskiej. W teorii cały czas Czerwone Diabły mają szanse na wywalczenie mistrzostwa Anglii. W praktyce podopieczni Josepa Guardioli są jednak w takiej dyspozycji, że trudno spodziewać się, aby ten zespół dał sobie wydrzeć piąty w historii klubu mistrzowski tytuł.

Tymczasem media w Anglii cały czas zajmują się tematem przyszłości Davida De Gei. Hiszpan ma co prawda kontrakt z angielskim klubem do końca czerwca 2023 roku. Niemniej ostatnio nie brakuje doniesień związanych z tym, że bramkarz może dołączyć do Paris Saint-Germain.

Hiszpan ma zostać następcą Navasa

David De Gea miałby w ekipie ze stolicy Francji zastąpić Keylora Navasa. Realny scenariusz zakłada zatem, że po 10 latach zawodnik zmieni barwy klubowe. Wpływ na ewentualny transfer z udziałem De Gei może mieć też fakt, że coraz bardziej po piętach depcze mu Deana Hendersona.

30-letni zawodnik w trwającym sezonie wystąpił łącznie w 29 spotkaniach, w których zachował 10 razy czyste konto. Do kapitulacji był natomiast zmuszany 37 razy. Przypomnijmy, że De Gea trafił do Man Utd z Atletico Madryt w 2011 roku za blisko 22 miliony funtów (25 milionów euro).

Ogólnie na brak świetnych meczów z udziałem Czerwonych Diabłów nie można narzekać. Już w najbliższy czwartek Man Utd w Lidze Europy zagra z Milanem.

