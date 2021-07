Paris Saint-Germain oficjalnie potwierdziło kolejny transfer

Paris Saint-Germain poinformowało oficjalnie, że Sergio Ramos został nowym zawodnikiem tego klubu. Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia. Hiszpan związał się z wicemistrzami Ligue 1 umową do końca czerwca 2023 roku.

Paris Saint-Germain oficjalnie ogłosiło kolejny transfer

Sergio Ramos podpisał umowę ze stołecznym klubem do 2023 roku

Hiszpan jest trzecim poważnym wzmocnieniem wicemistrzów Francji

Paris Saint-Germain z solidnym wzmocnieniem w obronie

Paris Saint-Germain robi, co w jego mocy, aby wyprzedzić konkurencję. W trakcie trwającego okienka transferowego szeregu stołecznej ekipy wzmocnili już Georginio Wijnaldum oraz Achraf Hakimi Kolejnym wzmocnieniem ekipy Mauricio Pochettino jest natomiast Sergio Ramos.

Hiszpański zawodnik jest jednym z najlepszych na swojej pozycji. Karierę zaczynał w Sevilli. Ostatnie 16 sezonów spędził natomiast w Realu Madryt. Występił w tej ekipie w 671 spotkaniach. Zdobył w nich 101 bramek. W latach 2015-2021 był kapitanem Los Blancos.

Sergio Ramos pomógł Realowi wygrać między innymi cztery razy Ligę Mistrzów w latach 2014-2018. Ponadto pięć razy triumfował w La Liga (2007, 2008, 2012, 2017 i 2020).

Z reprezentacją Hiszpanii doświadczony zawodnik wygrał mistrzostwo świata w 2010 roku, a także dwa razy mistrzostwa Europy (2008, 2012). W drużynie narodowej wystąpił łącznie 180 razy, zdobywając w tych meczach 23 bramki.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do Paris Saint-Germain. To wielka zmiana w moim życiu, nowe wyzwanie i dzień, którego nigdy nie zapomnę. Jestem dumny, że mogę być częścią tego bardzo ambitnego projektu. Dołączam do zespołu ze świetnymi zawodnikami. To klub, który już sprawdził się na najwyższym poziomie z solidnymi fundamentami. Chcę dalej rozwijać się z PSG i pomagać zespołowi w wygrywaniu trofeów – powiedział Sergio Ramos po podpisaniu kontraktu.

🤳 ¡HOLA, SERGIO! 🇪🇸



¡@SergioRamos les tiene un saludo para todos ustedes! 👇



¿Cuál es su mensaje para el defensor español? 💬



❤️ 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 💙 pic.twitter.com/7ylzpinB2U — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2021

