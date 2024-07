FC Barcelona zapoluje na reprezentanta Argentyny? Sensacyjny transfer na horyzoncie

FC Barcelona intensywnie pracuje nad wzmocnieniem pozycji pomocnika przed nadchodzącym sezonem. Klub otrzymuje wiele ofert od agentów piłkarskich, a jednym z nazwisk, które trafiły na biurko zarządu Dumy Katalonii, jest Leandro Paredes z AS Romy, donosi "Sport".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Deco

Paredes zaoferowany FC Barcelonie

30-letni Leandro Paredes przeżywa swoją drugą przygodę z Romą, do której wrócił latem ubiegłego roku z Paris Saint-Germain. Reprezentant Argentyny podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Pomimo ważnej umowy, jego transfer może być możliwy do zrealizowania za niewielką kwotę.

Od momentu powrotu do Rzymu, Paredes spisywał się znakomicie, zwłaszcza po odejściu Jose Mourinho i przejęciu drużyny przez Daniele De Rossiego. W minionym sezonie rozegrał 49 meczów, spędzając na boisku łącznie 3858 minut, co świadczy o jego regularności i byciu kluczową postacią w zespole Giallorossich.

Aktualnie Paredes jest wyceniany na 8 milionów euro według serwisu Transfermarkt. FC Barcelona docenia jego umiejętności i doświadczenie zdobyte w czołowych europejskich klubach. Mimo to, klub ma na celowniku innych zawodników, takich jak Onana czy Mikel Merino, którzy są priorytetem na liście życzeń katalońskiego klubu.

Jeśli Barcelona zdecyduje się na tańszą opcję w środku pola, najprawdopodobniej będzie szukać młodego talentu, który mógłby dołączyć do zespołu na zasadzie wypożyczenia. Klub skłania się ku zawodnikom, którzy mają potencjał na przyszłość, dlatego zdaniem “Sportu” transfer Paredesa wydaje się obecnie mało prawdopodobny. Jednak w futbolu wszystko zmienia się dość szybko i niczego nie można wykluczyć.

