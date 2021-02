Liverpool tuż przed zamknięciem zimowego okna transferowego potwierdził pozyskanie kolejnego obrońcy. Drużynę Juergena Kloppa na decydującą część sezonu wzmocnił Ozan Kabak, który na Anfield Road trafił z Schalke 04 Gelsenkirchen.

20-letni reprezentant Turcji do The Reds przenosi się na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. Jak informuje Sky Sports Schalke 04 z tego tytułu na pewno otrzyma milion funtów. Kwota ta może wzrosnąć o dodatkowe 500 tysięcy funtów w zależności od występów i postawy Liverpoolu w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

To jednak nie wszystko. W umowie transferowej znalazła się opcja umożliwiająca Liverpoolowi wykupienie Kabaka. Jeżeli The Reds zdecydują się na taki krok, będą musieli wyłożyć za utalentowanego obrońcę kolejne 18 milionów funtów. Ostatecznie kwota transferu, wraz ze wszystkimi bonusami, może opiewać na 26,5 miliona. Czas na podjęcie decyzji mają do końca czerwca

Liverpool zrealizował cel

Wzmocnienie środka defensywy było priorytetem menedżera Juergena Kloppa. Jest to oczywiście związane z problemami kadrowymi na tej pozycji, z jakimi klub zmaga się od początku sezonu. Poważne kontuzje na długi czas wyeliminowały z gry Virgila van Dijka i Joe Gomeza. Z problemami zdrowotnymi zmagali się również Joel Matip i Fabinho.

Kabak, który w zespole z Liverpoolu będzie występował z nr 19 na koszulce, na celowniku The Reds znajdował się już latem. Juergen Klopp przyznał, że pozyskanie tureckiego obrońcy rekomendował mu między innymi były szkoleniowiec Schalke 04 i jego bliski przyjaciel David Wagner.

– Tak, Dave był bardzo pozytywnie nastawiony do jego osoby. Przyjechał do Niemiec w bardzo młodym wieku, ale wszyscy byli przekonani, że jest wielkim talentem. Teraz ma tylko 20 lat. Grał w swoim drugim klubie w Niemczech. Myślę, że to dla niego naprawdę dobry moment na transfer, ponieważ jak każdy zawodnik na świecie potrzebuje stabilnego zespołu wokół siebie, a to jest coś, co możemy mu zapewnić – powiedział Klopp, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

W poniedziałek Liverpool poinformował również o pozyskaniu innego środkowego obrońcy. Na zasadzie definitywnego transferu do drużyny dołączył 25-letni Ben Davies, który dotychczas występował w Preston North End.