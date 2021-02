Ben Davies został w poniedziałek nowym obrońcą Liverpoolu. The Reds w oficjalnym komunikacie poinformowali o podpisaniu długoterminowego kontraktu z 25-letnim zawodnikiem.

Według informacji Sky Sports klub z Anfield Road zapłacił za środkowego obrońcę Preston North End 500 tysięcy funtów. Kwota ta może jednak wzrosnąć o dodatkowe 1,1 miliona funtów w różnego rodzaju bonusach.

– Jestem oczywiście zachwycony, że tutaj trafiłem. To dla mnie ogromna szansa. Oczywiście na początku było to dla mnie pewne zaskoczenie. Okazja, która stoi przede mną jest jednak niesamowita. Byłbym głupi, gdybym w pełni jej nie wykorzystał i nie uczył się od zawodników grających w tym klubie – powiedział Davies, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Tak naprawdę nigdy nie byłem na Anfield. Szybko się rozejrzałem, spojrzałem na boisko, które wygląda jak dywan. Ale oczywiście można było się tego spodziewać. Tak naprawdę nie wyszedłem jeszcze z tunelu, więc nie mogę się tego doczekać. Samo przebywanie w takiej atmosferze jest genialne – dodał obrońca.

Ben Davies jest wychowankiem Preston North End, z którego w trakcie swojej kariery był również wypożyczany do takich klubów jak York City, Tranmere Rovers, Southport FC, Newport County i Fleetwood Town. Nigdy nie miał okazji do występów na boiskach Premier League. Na jej zapleczu rozegrał do tej pory 129 spotkań, zdobywając dwie bramki.