Victor Osimhen latem tego roku trafił do Galatasaray w ramach wypożyczenia. Zdaniem "RMC Sport", Paris Saint-Germain w styczniu ma ruszyć po nigeryjskiego napastnika.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Victor Osimhen

PSG zagięło parol na Victorze Osimhenie

Victor Osimhen jest wypożyczony do Galatasaray Stambuł z SSC Napoli i nadal prezentuje wysoką formę. We wszystkich rozgrywkach napastnik zdobył już 10 bramek i zaliczył pięć asyst w zaledwie 14 rozegranych meczach. Cztery lata temu trafił do włoskiego klubu za około 77 milionów euro.

Paris Saint-Germain, które już latem minionego roku wykazało zainteresowanie 25-letnim Osimhenem, może ponownie podjąć próbę jego pozyskania styczniowym oknie transferowym, o czym informuje stacja “RMC Sport”. Pomimo że latem klub nie rozwijał negocjacji, teraz pojawia się szansa na wznowienie rozmów ze snajperem. Potencjalny transfer nie będzie prosty, ponieważ ​​transakcja wymagałaby negocjacji między PSG, Napoli oraz tureckim klubem. Dodatkowo Luis Enrique był latem przeciwny temu ruchowi latem.



Osimhen budzi duże zainteresowanie nie tylko ze strony PSG. Według doniesień, Manchester United i Chelsea również uważnie śledzą sytuację bramkostrzelnego napastnika, pozostając w regularnym kontakcie z otoczeniem 25-latkiem. Oczekuje się, że wartość tej transakcji może wynieść około 62 miliony funtów. Taka kwota nie powinna stanowić żadnego problemu dla włodarzy klubów z Premier League. Nigeryjczyk występował w trakcie swojej kariery w Lille, Charleroi z Belgii oraz Wolfsburgu.