Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen czeka na ofertę Chelsea

Victor Osimhen to jeden z głównych bohaterów ostatnich dni okna transferowego. Nigeryjczyk jest zdecydowany na odejście z Napoli i nieustannie szuka nowego klubu. W poniedziałek (26 sierpnia) informowaliśmy, że Aurelio De Laurentiis przyjął propozycję Al-Ahli, która opiewała na 65 milionów euro. Jednak sam napastnik w ogóle nie jest zainteresowany przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej.

Najnowsze doniesienia w sprawie transferu 26-latka przekazał serwis Caught Offside. Okazuje się, że Victor Osimhen już wybrał kolejny klub i cierpliwie czeka na propozycję. Mianowicie chodzi o Chelsea, która ponownie szaleje na rynku transferowym, a jednym z celów The Blues było pozyskanie nowego napastnika.

Ryzyko dla Osimhena jest coraz większe, bo do zakończenia okna transferowego pozostały niecałe cztery dni. Jeśli Chelsea i Napoli nie dojdą do porozumienia, to Nigeryjczyk będzie skazany na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej lub pozostanie we Włoszech. Ta druga opcja wygląda na szczególnie nieprzyjemną, znając zwyczaje Aurelio De Laurentiisa. Prezydent Azzurrich niejednokrotnie odsyłał piłkarzy na trybuny. Tak potraktowany został m.in. Arkadiusz Milik.

Aktualna cena Napoli znacząco różni się od pierwotnych żądań, dlatego Chelsea mogłaby sobie pozwolić na transfer. Zapłata w okolicach 70 milionów euro raczej nie jest problemem dla The Blues.

