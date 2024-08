Napoli przyjęło ofertę. Osimhen zdecydował

Napoli przyjęło ofertę Al-Ahli za Victora Osimhena. Jak informuje Sky Sport Italia, gwiazdor zdecydował się odrzucić propozycję przenosin do Arabii Saudyjskiej.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen odrzucił Al-Ahli. Napoli było gotowe

Victor Osimhen to jedno z najgorętszych nazwisk podczas letniego okna transferowego. Od dawna wiadomo, że Nigeryjczyk szuka zmiany klubu i w związku z tym w mediach powstaje coraz więcej plotek. Najczęściej napastnik był łączony z Chelsea oraz Arsenalem. Natomiast w ostatnich dniach do Napoli wpłynęła niespodziewana oferta.

Jak poinformował serwis Sky Sport Italia, Napoli dostało propozycję od saudyjskiego Al-Ahli. Ponoć miała ona opiewać na około 70 milionów euro, co jest zdecydowanie poniżej oczekiwań Azzurrich. Mimo tego Aurelio De Laurentiis przyjął ofertę, wiedząc, że do zakończenia okna pozostało już tylko kilka dni.

Problem w tym, że Victor Osimhen w ogóle nie myśli o transferze na Bliski Wschód. Marzeniem Nigeryjczyka są przenosiny do Premier League, ale z Anglii nadal nie pojawiły się oficjalne oferty. W związku z tym Al-Ahli spotkało się z szybką odmową, choć jeszcze spróbuje przekonać gwiazdora lukratywnym kontraktem.

Według mediów Arsenal i Chelsea nadal mogą sfinalizować transfer Osimhena. Jednak upływający czas na pewno może niepokoić piłkarza, bo jeśli zostanie w Napoli, to prawdopodobnie do zimowego okna przesiedzi wszystkie mecze na trybunach. Już teraz Antonio Conte nie korzysta z jego usług, co wydaje się jasnym sygnałem ze strony klubu.

Czytaj dalej: Zalewski odrzucił ofertę transferu! Nie chce tutaj grać