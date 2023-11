fot. Imago/Sports Press Photo Na zdjęciu: Vitor Roque

FC Barcelona zamierza w styczniu sprowadzić Vitora Roque

Umożliwia to sytuacja, jaka powstała po kontuzji Gaviego

Brazylijczyk zostanie warunkowo zarejestrowany do czerwca 2024 roku

Barcelona ściągnie zimą rywala Lewandowskiemu

FC Barcelona już jakiś czas temu sfinalizowała transfer młodziutkiego Vitora Roque, który pierwotnie miał zamienić rodzime Athletico Paranaense na Dumę Katalonii w połowie 2024 roku. Oczywiście klub szukał opcji, aby sprowadzić 18-latka na Camp Nou wcześniej, lecz z uwagi na finansowe ograniczenia rejestracja do ligowych rozgrywek wydawała się możliwa dopiero w sezonie 2023/2024.

Okazuje się natomiast, że pozytywnie na ten transfer ma wpłynąć poważna kontuzja Gaviego. FC Barcelona będzie teraz mogła skorzystać z “przestrzeni w płacach”, która jest możliwa do zastosowania w przypadku problemów zdrowotnych przekraczających czteromiesięczną absencję.

Choć media sugerowały, że w miejsce Gaviego zimą zostanie sprowadzony nowy środkowy pomocnik, Duma Katalonii zamierza wykorzystać tę sytuację, by wzmocnić ofensywę bramkostrzelnym Brazylijczykiem. Roque ma zostać warunkowo zarejestrowany do czerwca. Później klub zrobi to pełnoprawnie, do czego będzie potrzebował większych pieniędzy.

Zobacz również: Osimhen zaliczy hitowy transfer do Premier League? Ma już preferowany klub