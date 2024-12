Onana na wylocie z Manchesteru United? Nowy bramkarz na radarze

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Nowy bramkarz w Manchesterze United?

Manchester United stoi w obliczu poważnych zmian kadrowych. Przybycie Rubena Amorima na Old Trafford zwiastuje kolejną rewolucję, która ma na celu pomóc w powrocie na szczyt Premier League. Portugalczyk niezwłocznie po rozpoczęciu pracy zmienił system gry, a w najbliższych miesiącach klub będzie szukał zawodników, których odpowiednio do niego wpasuje. Niewykluczone, że nastąpi także kluczowa roszada między słupkami, gdyż Andre Onana nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniamia.

Onana swego czasu mierzył się z wielką krytyką, gdyż jego początki w Manchesterze United były tragiczne. Z upływem kolejnych miesięcy okrzepł, choć w dalszym ciągu nie można go nazwać czołowym bramkarzem Premier League. Dalej zdarzają mu się kompromitujące wpadki, które kosztują Czerwone Diabły straty punktowe.

Manchester United rozgląda się za nowym bramkarzem, który zapewni spokój, a także będzie w stanie się rozwinąć. “Daily Star” ujawnia, że na radarach znajduje się 22-letni Bart Verbruggen z Brighton. Młody Holender uchodzi za bardzo duży talent, co potwierdza także na Wyspach Brytyjskich. Media prognozują, że w niedalekiej przyszłości czeka go awans sportowy i transfer do mocniejszej ekipy.

Czerwone Diabły są gotowe stanąć do rywalizacji o Verbruggena. Brighton może oczekiwać za niego minimum 30 milionów funtów. Do transferu najwcześniej dojdzie po sezonie 2024/2025.