DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Amine Gouiri

Olympique Marsylia znalazła następcę Wahiego

Walka o mistrzostwo Francji została rozstrzygnięta już po 19 kolejkach? Przewaga Paris Saint-Germain nad drugą ekipą Ligue 1 to aż dziesięć punktów. Tą drużyną jest Olympique Marsylia. Podopieczni Roberto De Zerbiego mają na koncie 37 oczek i nie zrezygnowali z pogoni za Paryżaniami, ale przede wszystkim marzą o finiszu na podium. To zagwarantuje im udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. By uplasować się w czołowej trójce, konieczne są wzmocnienia.

Z OM pożegnał się Elye Wahi, który został sprzedany do Eintrachtu Frankfurt. To oznaczało, że na Stade Velodrome musi pojawić się nowy środkowy napastnik. Marsylia ogłosiła, że do drużyny dołączył Amine Gouiri. Sześciokrotny reprezentant Algierii kosztował 19 milionów euro. W umowie zawarto także bonusy o wartości trzech milionów euro.

Bienvenue à Marseille 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/15vTzbsOPv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2025

W lecie 2022 roku Gouiri zamienił OGC Nice na Rennes za 28 milionów euro. W barwach Les Rouges et Noirs rozegrał 103 spotkania, w których strzelił 31 goli i zanotował 12 asyst. W tym sezonie wystąpił w 20 spotkaniach. Jego dorobek ofensywny to tylko trzy bramki i dwa ostatnie podania.

W marcu 2022 roku portal Transfermarkt wyceniał go aż na 50 milionów euro. W tym okresie Gouiri reprezentował jeszcze barwy francuskiej młodzieżówki. W październiku 2023 roku zadebiutował w narodowej kadrze Algierii.