Kamil Piątkowski został w poniedziałek zawodnikiem Red Bulla Salzburg, ale do końca obecnego sezonu nadal będzie występował w Rakowie Częstochowa. Austriacki gigant poinformował o podpisaniu z 20-letnim piłkarzem umowy, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.

Utalentowany obrońca od dłuższego czasu był obserwowany przez przedstawicieli wielu zagranicznych klubów. W ostatnich tygodniach mówiło się o poważnym zainteresowaniu jego osobą ze strony między innymi Milanu, Atalanty Bergamo czy Borussii Dortmund. Piątkowski zdecydował się jednak na wybranie oferty austriackiego klubu.

Do końca obecnego sezonu Piątkowski pozostanie na wypożyczeniu w Rakowie, którego od dłuższego czasu jest pewnym punktem. Klub z Częstochowy, jak informował portal newonce.sport otrzyma za swojego piłkarza sześć milionów euro.

– Kamil to młody, bardzo ambitny zawodnik, który jest bardzo silny w indywidualnych pojedynkach i może grać w defensywie na różnych pozycjach. W ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo dobrze się rozwinął i idealnie pasuje do naszych wymagań i piłki, jaką chcemy grać. To fajna historia, że zdecydował się przyjść do Salzburga mimo zainteresowanie kilku czołowych klubów – powiedział dyrektor sportowy Christian Freund, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Sam Piątkowski również nie kryje zadowolenia z podpisania umowy. – Wraz z transferem do Red Bull Salzburg spełniło się moje marzenie. Mimo kilku innych ofert, było dla mnie jasne, że naprawdę chcę tutaj trafić. Klub oferuje mi doskonałe możliwości rozwoju jako młodemu zawodnikami. Nie mogę się doczekać, kiedy latem założę koszulkę Red Bulla i zagram na nowym dla mnie poziomie – powiedział Piątkowski.

Piątkowski piłkarską karierę rozpoczynał w zespołach UKS 6 Jasło i Karpat Krosno. W 2016 roku trafił do akademii Zagłębia Lubin, ale nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie Miedziowych. Latem 2019 roku przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Rakowa Częstochowa. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 39 spotkań w Ekstraklasie, zdobywając jednego gola.