IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Harry Maguire (Manchester United)

Harry Maguire już niedługo powinien zamienić Manchester United na West Ham

Czerwone Diabły zaakceptowały ofertę Młotów, wynoszącą 35 mln euro

W 2019 roku Anglik kosztował aż 87 mln

United sprzedaje Maguire’a za wiele mniej, niż został sprowadzony

Manchester United w lecie 2019 roku sprowadził Harry’ego Maguire’a z Leicester City. Wtedy obrońca reprezentacji Anglii kosztował 87 milionów euro. Taka kwota przyprawiała fanów Czerwonych Diabłów o zawrót głowy.

Maguire prezentował się na Old Trafford poniżej oczekiwań, dlatego regularnie pojawiały się plotki łączące go ze zmianą klubowych barw. Problem stanowiła kwota, za którą go wykupiono. Było jasne, że The Red Devils nie odzyskają jej w całości.

Sky Sports informuje, że United na transferze 30-latka “straci” około 50 milionów euro, ponieważ właśnie zaakceptowano ofertę wynoszącą 35 mln, którą złożył West Ham. W szeregach Młotów Maguire będzie mógł liczyć na miejsce w podstawowym składzie.