Na zdjęciu: Davinson Sanchez

Davinson Sanchez znajduje się na celowniku Spartaka Moskwa

Rosjanie złożyli oficjalną ofertę Tottenhamowi na 12 milionów euro

Rozmowy między obiema strona są zaawansowane

Spartak Moskwa sięgnie po zawodnika Tottenhamu?

Jak wynika z informacji przekazanych za pośrednictwem mediów społecznościowych przez Pipe Sierrę, Spartak Moskwa może sięgnąć po Davinsona Sancheza. Rosjanie złożyli już oficjalną ofertę Tottenhamowi za Kolumbijczyka. Kwota transferu sięga 12 milionów euro.

🚨 EXCL. Davinson Sánchez (27) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del #SpartakMoscow 🇷🇺. Ya hay un acuerdo con #Tottenham y esperan en las próximas horas cerrar los términos personales del colombiano 🇨🇴



👀 El defensa no ve con malos ojos su llegada al fútbol ruso pic.twitter.com/7jmvXyYh9j — Pipe Sierra (@PSierraR) July 24, 2023

Zdaniem Sierry, Spartak Moskwa prowadzi zaawansowane rozmowy z Tottenhamem i lada moment może dojść do porozumienia. Negocjacje są już właściwie na finiszu i pozostały jedynie dopiąć do końca ostatnie szczegóły. Rosyjski klub liczy na to, że w ciągu najbliższych godzin ustali szczegóły kontraktu już z samym piłkarzem.

Davinson Sanchez zasilił szeregi Tottanhamu Hotspur latem 2017 roku. Wówczas Spurs zapłacili za jego transfer Ajaksowi Amsterdam aż 42 miliony. Kolumbijczyk w tym czasie rozegrał łącznie 205 spotkań w koszulce popularnych “Kogutów”.

