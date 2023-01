PressFocus Na zdjęciu: Matt Doherty

Matt Doherty przejdzie testy medyczne przed wypożyczeniem do Atletico, zdradził Matteo Moretto. Irlandczyk ma być konkurentem dla Nahuela Moliny, a jednocześnie zwolni miejsce Pedro Porro.

Matteo Moretto ujawnił, że negocjacje na linii Tottenham – Atletico Madryt przebiegły w niezwykle pomyślny sposób, a Matt Doherty uda się na Wanda Metropolitano na półroczne wypożyczenie. Rojiblancos nie utrzymają opcji wykupu, więc Irlandczyk po zakończeniu sezonu wróci do Londynu.

Przenosiny Doherty’ego do Madrytu to efekt transferu Pedro Porro, który zamieni Sporting Lizbona na Spurs. Były zawodnik Wolves dołączy do Atletico w poszukiwaniu regularnej gry i jednocześnie zwiększy konkurencję na prawej stronie obrony, gdzie rozczarowuje Nahuel Molina.