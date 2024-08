SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Oblak

Musso celem Atletico, trwają rozmowy z Atalantą

Atletico Madryt bez wątpienia należy do grona drużyn, które mogą pochwalić się jednym z lepszych rynków transferowych przed sezonem 2024/2025. Los Colchoneros na nowych zawodników wydali niemal 200 milionów euro, lecz wśród graczy, którzy trafili na Wanda Metropolitano można wymienić m.in. Conora Gallaghera, Robina Le Normanda czy Juliana Alvareza.

Niebawem do stolicy Hiszpanii ma przyjść również nowy bramkarz. Jak przekazał Fabrizio Romano zespół z Madrytu prowadzi rozmowy z Atalantą ws. transferu Juana Musso. Argentyńczyk miałby pełnić w zespole rolę zmiennika obecnego golkipera numer jeden – Jana Oblaka.

Włoski dziennikarz sugeruje, że bramkarz La Dei zgodził się już na przeprowadzkę do La Lig. 30-latek przyjął ich ofertę kontraktu, a do przeprowadzenia transakcji pozostało naprawdę niewiele. Fabrizio Romano zaznacza, że aby transfer doszedł do skutku, Atalanta BC musi znaleźć następcę Juana Musso.

Reprezentant Argentyny trafił do Atalanty w 2021 roku z Udinese za 20,5 mln euro. Wcześniej reprezentował barwy klubów w rodzimej lidze takich jak Racing Club czy Defensores Villa Ramallo. W zespole La Dei rozegrał łącznie 99 spotkań, zachowując 52 czyste konta. W poprzednim sezonie wraz z klubem sensacyjnie wygrał rozgrywki Ligi Europy.