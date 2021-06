Bayern Monachium potwierdził ostatnie medialne doniesienia. Do AS Monaco na zasadzie dwuletniego wypożyczenia udał się Alexander Nuebel. Z kolei Sven Ulreich wraca do ekipy mistrza Niemiec po rocznej przerwie.

Majecki otrzymał konkurenta

Alexander Nuebel jest w Niemczech uznawany za wielki talent. Latem 2020 roku wygasł jego kontrakt z Schalke i dołączył do Bayernu. 24-latek nie może jednak uznać minionej kampanii za udaną. Licząc wszystkie rozgrywki, rozegrał bowiem tylko cztery spotkania. To dla niego za mało. Dlatego postanowił odejść do klubu, w którym będzie miał szansę na regularne występy. Nuebel został wypożyczony na dwa lata do AS Monaco. Barwy tego zespołu reprezentuje już Radosław Majecki.

– Cieszę się, że mogę zrobić kolejny krok w moim rozwoju w AS Monaco. Ważne jest, aby grać na wysokim poziomie, a ja mam teraz taką możliwość w ASM. Dziękuję osobom odpowiedzialnym w Bayernie za tę możliwość. Moim wielkim celem jest spłacić ich zaufanie w przyszłości – stwierdził Nuebel po przenosinach do Francji.

Nowy zmiennik dla Neuera

Po wypożyczeniu Nuebela, Bayern potrzebował nowego zmiennika dla Manuela Neuera. Mistrzowie Niemiec postawili na sprawdzone rozwiązanie. Do Monachium wraca bowiem Sven Ulreich, który w minionym sezonie próbował bezskutecznie pomóc klubowi z Hamburga w awansie do Bundesligi. 32-latek w przyszłym tygodniu przejdzie testy medyczne .

Ulreich barwy Bayernu reprezentował w latach 2015-2020. W tym czasie rozegrał 70 spotkań, w których zachował 22 czyste konta. Z monachijczykami zdobył 13 trofeów, w tym Ligę Mistrzów.

– Życzeniem Alexandra było zdobycie praktyki meczowej, a my to poparliśmy. Warunkiem było jednak podpisanie poważnego kontraktu z numerem 2. Nasz trener bramkarzy Toni Tapalovic doradził nam, abyśmy sięgnęli po Svena Ulreicha i jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się dojść do porozumienia ze Svenem. To złożone rozwiązanie jest bardzo dobre, pomaga wszystkim zaangażowanym stronom i pasuje do naszych ram finansowych, ponieważ Sven wróci za darmo. Bayern kontynuuje plany na przyszłość z Alexem – rzekł Hasan Salihamidzic, dyrektor sportowy Bayernu.

