Axel Disasi oficjalnie zasilił szeregi londyńskiej Chelsea. Francuski obrońca w rozmowie z klubowymi mediami zdradził powody transferu do ekipy The Blues.

IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi został nowym zawodnikiem Chelsea

Za stopera AS Monaco The Blues zapłacili 45 milionów euro

Reprezentant Francji zdradził powody transferu

Axel Disas wyjaśnia, dlaczego wybrał Chelsea

Medialne spekulacje dobiegły końca po oficjalnym ogłoszeniu Chelsea. Axel Disasi zasilił szeregi The Blues, co z pewnością bardzo ucieszy Mauricio Pochettino. Argentyńczyk bardzo chciał tego wzmocnienia. Teraz reprezentant Francji zdradził, dlaczego zdecydował się na przenosiny na Stamford Bridge.

– To coś, na co czekałem. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj, w tym wspaniałym klubie. Jestem naprawdę dumny z bycia częścią tej wielkiej rodziny i mam nadzieję, że osiągnę tutaj wspaniałe rzeczy. Przyszedłem, aby zdobywać tytuły. Zrobię wszystko, aby te cele osiągnąć. Jestem bardzo ambitny. Zapał kibiców Premier League, atmosfera, intensywność meczów: to było coś, co mnie kusiło. Chcę wnieść moją pozytywną energię do tej grupy, być szczęśliwym, śmiać się z moimi kolegami z drużyny – przyznał Axel Disasi w rozmowie z klubowymi mediami.