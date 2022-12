Pressfocus Na zdjęciu: Nicolas Otamendi

Nicolas Otamendi był niekwestionowanym liderem defensywy reprezentacji Argentyny podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Dziennikarze redakcji A Bola przekazali, że doświadczony stoper może wkrótce wrócić do La Liga. 34-latka w swoich składach chciałyby mieć Sevilla, Atletico Madryt i Real Betis.

Nicolas Otamendi był jednym z najważniejszych ogniw reprezentacji Argentyny na mundialu w Katarze

Argentyńczyk cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony klubów La Liga

Chęci pozyskania 34-latka wykazały Atletico, Real Betis i Sevilla

Nicolas Otamendi może wrócić do La Liga

Na Mistrzostwach Świata w Katarze błyszczeli nie tylko młodzi zawodnicy. Swoją drugą młodość na turnieju przeżywało również wielu doświadczonych zawodników jak Thiago Silva, czy Nicolas Otamendi. 34-latek cały mundial trzymał w ryzach defensywę Albicelestes, w dużej mierze odpowiadając za sukces, jakim było zwycięstwo w finale z reprezentacją Francji.

FIFA wszczęła śledztwo ws. tureckiego restauratora Międzynarodowa federacja piłkarska przyjrzy się Nusretowi Goekce, który nie wiadomo, w jaki sposób uzyskał wstęp na murawę Lusail Stadium po zakończeniu finału mistrzostw świata. Kibice są oburzeni zachowaniem tureckiego restauratora “Salt Bae” w nachalny sposób prosił argentyńskich zawodników o zdjęcia Jak się teraz okazuje, nie wiadomo, czy 39-latek w ogóle miał zgodę na wejście na Czytaj dalej…

Silne cechy przywódcze i znakomita wydolność weterana przykuły uwagę przedstawicieli La Liga. Argentyńczyk może wkrótce opuścić Benfikę, bo o jego usługi zabiegają uznane marki, takie jak Atletico Madryt, Real Betis, czy Sevilla. Takie informacje przekazali dziennikarze redakcji A Bola.

Już wcześniej zainteresowanie pozyskaniem stopera wykazywało River Plate. Wobec zainteresowania tak wielu klubów z La Liga dużo bardziej realny wydaje się jego powrót do Hiszpanii. W przeszłości Argentyńczyk spędził jeden, lecz niezwykle udany sezon w barwach Valencii. Otworzył on przed nim drzwi do transferu do Manchesteru City.

🇦🇷 Nicolás Otamendi es el central con MÁS DUELOS GANADOS de Qatar 2022.



Ganó 35 de sus 59 duelos. ⚔️🇦🇷 pic.twitter.com/QeWDmq2BdY — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 16, 2022

Wspomniane hiszpańskie kluby sondują na razie możliwość sprowadzenia świeżo upieczonego mistrza świata. Kwestią czasu jednak pozostaje wpłynięcie do biur Benfiki ofert transferowych za niego.

W tym sezonie Otamendi rozegrał we wszystkich rozgrywkach już 31 meczów. Zanotował w nich jedno trafienie, do którego dołożył dwie asysty. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 3 miliony euro.

Czytaj też: Najpierw zatrzymał Lewandowskiego, a teraz wrócił do Europy. Nowy klub Guillermo Ochoi