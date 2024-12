fot. HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Chelsea sprzeda Nkunku do Arabii Saudyjskiej?

Christopher Nkunku latem 2023 roku wzmocnił Chelsea za kwotę 60 milionów euro. Znakomite występy w barwach Lipska pozwoliły mu na transfer do europejskiego giganta. Na Stamford Bridge miał niezwłocznie zostać wielką gwiazdą, lecz znaczącym problemem okazało się zdrowie, które rozczarowało go już na samym początku przygody. Francuz do pełnej sprawności doszedł dopiero w grudniu – po kilku meczach znów wypadł z gry na kilka miesięcy.

Nkunku na boisku pokazywał, że ma wielką jakość, ale nie mógł tego robić regularnie. Wydawało się jednak, że jeśli poradzi sobie z problemami zdrowotnymi, będzie znacząco postacią w pierwszej jedenastce Chelsea. Zupełnie inne zdanie na ten temat zdaje się mieć Enzo Maresca, bowiem 27-latek gra w tym sezonie niewiele. Jest gotowy do gry, ale z uwagi na liczną konkurencję w walce o skład, występuje przede wszystkim w Lidze Konferencji – w Premier League najczęściej zasiada na ławce rezerwowych.

W tym sezonie Nkunku zgromadził już jedenaście bramek. Zawodnik ma świadomość, że stać go na więcej, dlatego jego przyszłość w Chelsea stoi pod znakiem zapytania. Aby uniknąć problemów z gwiazdorem, w grę wchodzi sprzedaż, nawet tej zimy. “Fichajes” zdradza, że potencjalny kierunek jest zaskakujący, bowiem chodzi o Arabię Saudyjską. Tamtejsze kluby mają już nawet składać oferty za Nkunku, sięgające 60 milionów euro.