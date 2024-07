Niewypał transferowy Man City na wylocie? Nowe wieści

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Kalvin Phillips na celowniku Aston Villi i Evertonu

Manchester City pozyskał Kalvina Phillipsa w 2022 roku za blisko 50 milionów euro. Z zawodnikiem wiązano duże nadzieje, ale finalnie nie przekonał do siebie menedżera Josepa Guardioli. W związku z tym klub z Etihad Stadium decydował się ostatnio na wypożyczenie piłkarza do West Hamu United. W stołecznej ekipie nie odgrywał jednak pierwszoplanowej roli. Co może znaczyć, że zabraknie dla niego miejsca w szeregach mistrzów Premier League.

Mimo wszystko chętnych na transfer z udziałem 27-latka nie brakuje. Sky Sports przekonuje, że Aston Villa i Everton mogą spróbować pozyskać defensywnego pomocnika. Kłopot w tym, że wymienione ekipy planują wypożyczyć zawodnika. Z kolei sternicy Man City mają brać pod uwagę tylko transfer definitywny z udziałem gracza.

Aktualny kontrakt Phillipsa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Jak na razie zawodnik ma na swoim koncie 31 występów w reprezentacji Anglii, notując w niej jedno trafienie. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze piłkarz notował w Leeds United. Od tamtej pory rozwój Phillipsa się jednak zatrzymał. W poprzedniej kampanii piłkarz wystąpił w zaledwie 12 spotkaniach w lidze angielskiej, spędzając na boisku 396 minut.

Nowa kampania Premier League wystartuje w trzeci weekend sierpnia. Manchester City w pierwszej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Chelsea.

