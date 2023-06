PressFocus Na zdjęciu: Robin Gosens

Robin Gosens jest gotowy opuścić latem Inter

Niemiecki wahadłowy ma dość bycia tylko rezerwowym

Kluby z Bundesligi już wyraziły nim poważne zainteresowanie

Union czy Wolfsburg? Robin Gosens ma w czym wybierać

Jak informuje “La Gazzetta dello Sport”, Inter Mediolan jest gotowy latem wysłuchać ofert za Robina Gosensa. Sam zawodnik również wyraził chęć na zmianę barw klubowych. 28-latek nie może narzekać na brak zainteresowania, bowiem już dwa niemieckie zespoły zainteresowane są jego pozyskaniem.

Jednym z zainteresowanych zespołów jest Union Berlin, który szuka poważnych wzmocnień przed nadchodzącą edycją Ligi Mistrzów. Innym klubem, wykazującym chęć pozyskania Robina Gosensa jest VfL Wolfsburg. Zespół z Volkswagen Arena już w przeszłości próbował sprowadzić do zespołu 14-krotnego reprezentanta Niemiec.

Robin Gosens trafił do Interu w styczniu 2022 roku za łączną kwotę 27 milionów euro. Tej półtorarocznej przygody niemiecki wahadłowy z pewnością nie zaliczy do udanych. 28-latek nie przypominał tego samego zawodnika, który błyszczał w Atalancie Bergamo, a na dodatek pełnił tylko rolę zmiennika Federico Dimarco. Przez rzadką grę przestał być brany pod uwagę w kontekście powołań do kadry prowadzonej przez Hansiego Flicka.

